Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе не ограничивается только питанием.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновила работу в начале января 2026 после короткого перерыва, сообщает Politeka.

Инициативу вновь запустило волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках сезона «Еда Жизни».

Горячие обеды и напитки готовят каждый день. Выдача начинается в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Поддержку могут получить люди преклонных лет и внутренне перемещенные лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Команда просит горожан сообщать о тех, кто больше нуждается в заботе. Такой подход позволяет направлять ресурсы адресно и быстро реагировать на обращение.

Координаторы уточняют, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе не ограничивается только питанием. В пространстве предоставляют консультации по социальным вопросам, помогают сориентироваться среди доступных сервисов и создают возможность общения.

Проект работает на неизменной базе. Его задача – поддержать самочувствие пожилых граждан, сохранить активность и обеспечить атмосферу внимания.

Отдельно действует формат адресной поддержки для людей с существенными финансовыми трудностями. Предусмотрена доставка готовых блюд на дом и базовое сопровождение.

С момента восстановления совершено 483 выезда с горячей едой. Ежедневно поддержку получают более семидесяти человек, среди которых одинокие жители и семьи с детьми. Это помогает уменьшить нагрузку на пункт выдачи.

В центре советуют заранее уточнять график работы и следить за официальными сообщениями. Жителям рекомендуют обращаться вперед, чтобы волонтеры могли спланировать объемы приготовления и обеспечить стабильную выдачу блюд.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.