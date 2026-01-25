Доплати для пенсіонерів в Полтавській області у 2026 році складатимуть майже 2 600 гривень щомісячно, повідомляє Politeka.

Держава продовжує підтримку непрацюючих людей похилого віку, які мешкають у зонах безумовного відселення або гарантованого добровільного переселення.

Щомісячна надбавка в розмірі 2 595 грн встановлена у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму — з 2 391 грн до 2 595 грн. Право на виплату мають пенсіонери, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року, а також ті, хто офіційно визнаний постраждалим від Чорнобильської катастрофи.

Виплата не нараховується особам, які після аварії виїхали із забруднених районів, а пізніше повернулися, або зареєструвалися на цих територіях після катастрофи. Якщо пенсіонер переїжджає або працевлаштовується поза межами зони відселення, надбавку припиняють автоматично. Контроль здійснюється через державні реєстри.

За даними Кабінету Міністрів, нині постійне проживання у радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч осіб. Додаткові витрати бюджету на підвищення виплат у 2026 році становлять майже 300 млн грн.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області покликані забезпечити стабільну фінансову підтримку та допомогти покрити базові потреби людей похилого віку, які постраждали від наслідків аварії.

Крім того, у Полтавській області люди також мають можливість отримати безкоштовне житло.

Житлові приміщення надають за бальною системою оцінки потреби, а площа на одну людину становить щонайменше шість квадратних метрів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.