Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляют государственные и местные органы для переселенцев и членов их семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.
Программа позволяет получить бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области из специального фонда до одного года за счет государственного бюджета.
Условия предусматривают обеспечение минимальными удобствами, возможность готовить еду, а также социальную поддержку в ведении домашнего хозяйства и решении неотложных проблем.
Переселенцы могут получить помощь в развитии социальных навыков и при необходимости привлечения специалистов или служб независимо от формы собственности. Это делает пребывание безопасным и комфортным.
Первоочередное право на бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чей дом был разрушен или стал непригодным для проживания из-за войны.
Жилые помещения предоставляют по балльной системе оценки потребности, а площадь на одного человека составляет не менее шести квадратных метров, согласно постановлению Кабинета Министров Украины.
Чтобы получить крышу над головой, переселенцы должны стать на учет граждан, нуждающихся в временном проживании.
Для этого нужно обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета или районной государственной администрации по месту нахождения.
