Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно для украинцев, которые покинули свои дома из-за войны и нуждаются в временном проживании.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляют государственные и местные органы для переселенцев и членов их семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Программа позволяет получить бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области из специального фонда до одного года за счет государственного бюджета.

Условия предусматривают обеспечение минимальными удобствами, возможность готовить еду, а также социальную поддержку в ведении домашнего хозяйства и решении неотложных проблем.

Переселенцы могут получить помощь в развитии социальных навыков и при необходимости привлечения специалистов или служб независимо от формы собственности. Это делает пребывание безопасным и комфортным.

Первоочередное право на бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чей дом был разрушен или стал непригодным для проживания из-за войны.

Жилые помещения предоставляют по балльной системе оценки потребности, а площадь на одного человека составляет не менее шести квадратных метров, согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

Чтобы получить крышу над головой, переселенцы должны стать на учет граждан, нуждающихся в временном проживании.

Для этого нужно обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета или районной государственной администрации по месту нахождения.

