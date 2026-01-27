Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется при поддержке благотворительных доноров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках нового социального проекта, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку жителей, чьи дома пострадали из-за боевых действий, а также на улучшение бытовых условий людей преклонного возраста и других уязвимых категорий.

Программа называется «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Она предполагает проведение малого и среднего обновления жилых помещений, пригодных для безопасного проживания. Запланирована замена окон и дверей, ремонт кровель, стен и перекрытий.

Подать заявки могут жители Харькова и Изюма, относящиеся к определенным социальным группам. Среди них — лица с инвалидностью, граждане старше 60 лет, люди с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины или матери с малолетними детьми.

Для участия необходимо подготовить документы, подтверждающие личность, право собственности на жилье и уровень доходов. Если отдельные справки отсутствуют, специалисты рассматривают обращение индивидуально и предоставляют консультации по дальнейшим действиям.

Отдельным направлением программы предусмотрен уход на дому. Социальные работники помогают одиноким людям пожилого возраста и пациентам с серьезными недугами в бытовых вопросах, контролируют состояние здоровья и оказывают базовую поддержку.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке благотворительных доноров и направлена ​​на комплексную защиту оказавшихся в самых сложных жизненных обстоятельствах.

