Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в межах нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку мешканців, чиї оселі постраждали через бойові дії, а також на покращення побутових умов людей поважного віку й інших уразливих категорій.

Програма має назву «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV». Вона передбачає проведення малого та середнього відновлення житлових приміщень, придатних для безпечного проживання. Заплановано заміну вікон і дверей, ремонт покрівель, стін та перекриттів.

Подати заявки можуть жителі Харкова й Ізюма, які належать до визначених соціальних груп. Серед них — особи з інвалідністю, громадяни віком понад 60 років, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, одинокі батьки, вагітні жінки або матері з малолітніми дітьми.

Для участі необхідно підготувати документи, що підтверджують особу, право власності на житло та рівень доходів. Якщо окремі довідки відсутні, спеціалісти розглядають звернення індивідуально й надають консультації щодо подальших дій.

Окремим напрямом програми передбачений догляд удома. Соціальні працівники допомагають самотнім людям літнього віку та пацієнтам із серйозними недугами у побутових питаннях, контролюють стан здоров’я й надають базову підтримку.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки благодійних донорів і спрямована на комплексний захист тих, хто опинився у найскладніших життєвих обставинах.

