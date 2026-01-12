Работа для пенсионеров в Виннице доступна для всех желающих.

Работа для пенсионеров в Виннице становится все более доступной, ведь местные работодатели открывают вакансии в нескольких сферах и предлагают официальные условия, сообщает Politeka.

Согласно предложениям на платформе work.ua , город имеет варианты занятости для людей постарше с разным опытом и физическими возможностями. Компании делают акцент на стабильности, понятных обязанностях и социальных гарантиях.

Так, предприятие «Рошен-Подолье» приглашает комплектовщики склада. Заработок составляет 25 тысяч гривен, предусмотрено официальное оформление, полный соцпакет и выплаты дважды в месяц. Рабочие дни — с понедельника по пятницу, выходные приходятся на субботу и воскресенье. Среди задач — формирование заказов по накладным, упаковка продукции и упорядочение запасов. От кандидатов ждут внимательность, аккуратность и готовность учиться.

Еще одна работа для пенсионеров в Виннице доступна в сети автозаправочных станций OKKO. Компания набирает заправщиков или младших операторов АЗС. Базовая ставка – 12 тысяч гривен с возможностью дополнительного дохода за счет чаевых. Работникам гарантируют официальное трудоустройство, медицинское страхование, оплачиваемый отпуск 24 дня и больничные. Обязанности включают обслуживание клиентов, заправку авто и поддержание порядка на территории станции.

Для желающих работать в офисном формате открыта вакансия менеджера. Оплата колеблется от 19 до 21 тысяч гривен с перспективой премий. Работодатель ожидает базовые навыки работы с компьютером, знание государственного языка, внимательность и быструю адаптацию. В функционал входят прием звонков, оформление заявок, координация сотрудников и подготовка отчетов.

Таким образом, жители пенсионного возраста могут выбрать удобный формат занятости и оставаться активными на рынке труда.

