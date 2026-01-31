Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на стабильное функционирование систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вступило в силу с января 2026, сообщает Politeka.

Новые цены охватывают централизованное водоснабжение и водоотвод.

Решение было принято исполнительным комитетом вместе с КП «Коммунальщик» на заседании 11 декабря 2025 года.

Согласно обновленным ставкам, кубометр воды стоит 30,97 гривны, канализация - 20,99. Ежемесячный платеж на одного жителя по НДС составляет 280,58 гривны, что на 21% превышает прежний уровень.

Руководитель предприятия Андрей Клепач пояснил, что корректировка тарифов обусловлена ​​необходимостью приведения финансовых расчетов в соответствие с экономически обоснованными показателями. Основными причинами роста являются удорожание электроэнергии, техническое обслуживание сетей и закупка материалов.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на стабильное функционирование систем и непрерывную подачу ресурсов всем пользователям.

Местная администрация советует жителям ознакомиться с новыми платежками, при необходимости обращаться к предприятию за разъяснениями и планировать расходы заранее. Своевременная оплата помогает избежать задолженности и гарантирует бесперебойную работу инженерных сетей в течение года.

Регулярный контроль счетов и соответствующее планирование семейного бюджета обеспечивает стабильный доступ к воде и канализационным услугам для каждого жителя общины.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.