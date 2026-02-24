В Волынской области 25 февраля 2026 будут действовать локальные графики отключения света, связанные с проведением плановых работ в электросетях.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света на территории Волынской области в среду, 25 февраля 2026, сообщает Politeka.

В частности, по данным облэнерго, графики отключения света 25 февраля коснутся Камень-Каширской общины в Волынской области, а именно таких населенных пунктов:

Камень-Каширский (ул. Ковельская, Харьковская, Торговая – с 9:30 до 15:30; Винниченко, Князей Сангушко – с 10:00 до 16:00;

Малая Глуша (Мира, Уютная, Береговая, Молодежная, Антоновка, Подкорма, Зарека, Загора, Вишневая, Песковая, Садовая, Золютти, Корма, Леси Украинки, Школьная) – с 11 до 16 часов;

Щитинь (Береговая, Заречная, Колхозная, Победы, Заковорот, Ямница, Молодежная, Комсомольская, Школьная, Почапы, Полесская) – с 11 до 16;

Грудки (Социальная, Центральная, Шевченко) – с 10 до 16;

Броница (Победы) – с 9 до 15;

Каливица (Лесная) – с 11 до 16.

Также локальные графики отключения света 25 февраля могут применяться в пределах Рожищенской городской территориальной общины в Волынской области, пишет Politeka. Там обесточения будут проходить ориентировочно с 10:00 до 16:00 в следующих населенных пунктах:

Рожище (ул. Героев Украины, Николая Хвылевого, Любомира Гузара, Промышленная, Шилокадзе, Михаила Вербицкого, Независимости, Тараса Чайки, Кулиша, Александра Олеся, Дорошенко, Молодежная, Железнодорожная, Свободы, Мазепы, Шевченко, Крестьянская);

Трилесцы (Степная, Молодежная, Котельникова, Славная, Промышленная);

Рудня (Центрально);

Богушевская Марьяновка (Прилесная);

Линовка (Гаевая, Граничная);

Малиновка (Садовая, Центральная);

Переспа (Тихая, Уютная).

