Энергетические службы анонсировали плановые отключения света в Ровенской области, которые состоятся 25 февраля, информирует Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго» и опубликовали подробный перечень адресов и часов, когда возможны перерывы в электроснабжении.

Графики отключения света в Ровенской области на 25 февраля связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на сетях. Такие меры необходимы для повышения надежности энергосистемы, обеспечения стабильной работы оборудования и улучшения качества электроснабжения жителей региона.

С 9 до 17 часов будут продолжаться дополнительные отключения элекитрики в селе Ясынынычи, однако только по следующим адресам:

И.Франка 11А, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 21,х 22, 23, 24, 25, 27а, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 44, 46, 48А, 48Б, 50, 50а, 52, 54, 56, 56А, 58, 62, 64, 66, 6А

И.Франка пров. 19А

Щаслыва 4

Ювилейна 24, 26

С 9 до 17 часов будут выключать свет в селе Велыкый Жытын. Выключения будут продолжаться в домах, находящихся по адресам:

Березова 28

Брыгадна 3, 7

Грунтова 28, 4

Зелена, 1, 100А, 104, 105, 107, 108, 109, 10Б, 110, 112, 114, 116, 11а, б, в, 138, 154, 15б, 16, 17, 18, 1а, 2, 21, 23, 25, 26, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 4, 40, 42, 45, 47, 48, 48А, 5, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 60 А, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 8, 80, 82, 86, 87, 88, 91, 95, 98

Л. Ураинкы 4, 6

Набережна 12

Олексия Ненаткевыча 10

Покровська 17, 19

Садова 1, 6, 8

Садовый 1, 2, 5, 8Б, 8б

Шевченка, 1, 10, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28 б, 29а, 3, 30В, 31, 32, 33, 37, 39, 39-A, 4, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 7, 80, 8а, 9

С 9 до 17 часов в селе Сошныкы будут отключены из-за плановых ремонтных работ. Они будут продолжаться по следующим адресам:

Ивана Федорова 24б, 25, 28, 30, 40

Сошныцька

Тыхый пер. 2, 3, 5, 6, 7

С 9 до 17 часов не будет электричества в населенном пункте Малый Жытын. Без света останутся следующие дома:

Берегова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 2А, 30, 32, 32A, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 8, 82

Вышнева 11, 19, 23, 25

Княгыни Ольгы, 1, 1 А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17А, 17Б, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 51, 51-А, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 76, 79, 8, 80

Польова 1, 11, 11-А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49А, 5, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 79, 9

Прыходька 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 29, 2А, 3, 31, 35, 37, 39

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какое решение принято по новым ценам

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: как изменились суммы в платежках.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Ровно: какие именно изменения вводятся.