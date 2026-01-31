Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на стабільне функціонування систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області набуло чинності з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розцінки охоплюють централізоване водопостачання та водовідведення.

Рішення ухвалили виконавчий комітет разом із КП «Комунальник» на засіданні 11 грудня 2025 року.

Згідно з оновленими ставками, кубометр води коштує 30,97 гривні, каналізація — 20,99. Щомісячний платіж на одного мешканця із ПДВ складає 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

Керівник підприємства Андрій Клепач пояснив, що коригування тарифів зумовлене необхідністю приведення фінансових розрахунків у відповідність до економічно обґрунтованих показників. Основними причинами зростання є подорожчання електроенергії, технічне обслуговування мереж та закупівля матеріалів.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на стабільне функціонування систем та безперервну подачу ресурсів для всіх користувачів.

Місцева адміністрація радить мешканцям ознайомитися з новими платіжками, за потреби звертатися до підприємства за роз’ясненнями та планувати витрати заздалегідь. Своєчасна оплата допомагає уникнути заборгованості і гарантує безперебійну роботу інженерних мереж протягом року.

Регулярний контроль рахунків і відповідне планування сімейного бюджету забезпечує стабільний доступ до води та каналізаційних послуг для кожного жителя громади.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

