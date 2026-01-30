Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области оформляется через местные подразделения социальной защиты.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области в 2026 году продолжает предоставляться внутренне перемещенным лицам, сообщает Politeka.

Информацию обнародовал Пенсионный фонд Украины. Программа сохраняет государственную поддержку для людей, вынужденных покинуть свои дома и фактически проживающих в регионе.

Финансовая помощь назначается сроком на шесть месяцев с возможностью дальнейшего продления. Основным критерием является средний доход семьи за предыдущие три месяца, который не должен превышать четыре прожиточных минимума для утративших трудоспособность граждан.

По состоянию на 1 января 2026 прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Соответственно, максимальный доход для участия в программе составляет 10380 гривен на одного человека.

Закон предусматривает категории лиц, которым средства начисляются без учета дохода. К ним относятся пенсионеры с низкими выплатами, люди с инвалидностью I и II групп, дети с ограниченными возможностями, сироты, молодежь до 23 лет без родительской опеки, а также приемные семьи и опекуны.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области оформляется через местные подразделения социальной защиты. Заявители представляют пакет документов, подтверждающих статус переселенца и уровень дохода. После проверки предоставляется решение о назначении средств.

В ведомстве подчеркивают, что поддержка помогает частично покрывать расходы на жилье, питание и базовые нужды, уменьшая финансовую нагрузку и облегчая адаптацию в новых условиях. За подробной информацией советуют обращаться в управления соцзащиты или на официальный сайт Пенсионного фонда.

