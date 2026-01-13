Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на снижение финансового давления и сохранение стабильности в общинах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках нового социального проекта, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку людей, жилье которых получило повреждения из-за войны, а также на улучшение качества жизни пожилых и уязвимых граждан.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине ІV» предоставляет малый и средний ремонт домов и квартир. Работы включают восстановление или замену конструкций, таких как окна, двери, кровля, стены и потолки при условии, что жилье остается безопасным и пригодным для проживания.

Получить помощь могут жители Харькова и Изюма, которые подходят под категории уязвимости: лица с инвалидностью, тяжело больные, люди почтенного возраста 60+, одинокие родители или опекуны, многодетные семьи, беременные женщины и матери с детьми до трех лет.

Заявителям необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, ИНН, подтверждение уязвимости, документы на право собственности и справки о доходах или потере заработка. В случае отсутствия полного пакета документов социальные работники оценивают ситуацию индивидуально и помогают оформить помощь.

Важно: программа не включает тяжелые конструктивные повреждения домов. Для получения подробной информации работает горячая линия: 0-800-336-734.

Отдельным направлением реализуется проект «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому». Он предназначен для одиноких пожилых людей, немощных, неизлечимо больных и вынужденно переселенных граждан, нуждающихся в постоянной или временной посторонней поддержке.

Специалисты предоставляют уход за телом больных и немощных, ведение домашнего хозяйства, консультации и обучение родственников основам ухода, а также обеспечивают реабилитационное оборудование. В спектр услуг входит наблюдение за состоянием здоровья – измерение сахара и давления, обработка ран, уход за глазами и пролежнями.

Социально незащищенные жители получают доступ к медоборудованию: ходунки и роллеры, противопролежневые матрасы, костыли, туалетные прикроватные стулья, лестницы в ванную, ванночки для мытья головы, инвалидные коляски, детские ходунки и костыли.

Проект реализуется при финансовой поддержке Анастасии Школьник и Джима Кингама (фонд КНЕБА), что позволяет охватить наиболее уязвимых граждан и обеспечить комплексную поддержку на всех этапах.

