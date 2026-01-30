Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області оформлюється через місцеві підрозділи соціального захисту.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області у 2026 році продовжує надаватися внутрішньо переміщеним особам, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднив Пенсійний фонд України. Програма зберігає державну підтримку для людей, які змушені були залишити свої домівки та фактично мешкають у регіоні.

Фінансова допомога призначається на строк шість місяців із можливістю подальшого продовження. Основним критерієм є середній дохід сім’ї за попередні три місяці, який не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для громадян, що втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 2 595 гривень. Відповідно, максимальний дохід для участі у програмі складає 10 380 гривень на одну особу.

При цьому закон передбачає категорії осіб, яким кошти нараховуються без урахування доходу. До них належать пенсіонери з низькими виплатами, люди з інвалідністю I та II груп, діти з обмеженими можливостями, сироти, молодь до 23 років без батьківського піклування, а також прийомні сім’ї й опікуни.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області оформлюється через місцеві підрозділи соціального захисту. Заявники подають пакет документів, що підтверджують статус переселенця та рівень доходу. Після перевірки надається рішення про призначення коштів.

У відомстві наголошують, що підтримка допомагає частково покривати витрати на житло, харчування та базові потреби, зменшуючи фінансове навантаження та полегшуючи адаптацію в нових умовах. За детальною інформацією радять звертатися до управлінь соцзахисту або на офіційний сайт Пенсійного фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс