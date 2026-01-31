Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на непрерывное функционирование систем и своевременный вывоз мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Новые цены касаются водоснабжения, канализации и вывоза бытовых отходов. Изменения утверждены для обеспечения стабильной работы сетей и поддержания санитарного состояния территорий.

В Заводской общине повышение связывают с ростом затрат на обслуживание оборудования и приобретение материалов. Местные власти подчеркивают, что предыдущие тарифы не покрывали фактических потребностей предприятия, что могло повлиять на качество услуг.

Для жителей многоэтажек сумма увеличилась на 14,95 гривны - до 48,80 гривны на человека ежемесячно. Владельцы частных домов будут платить 37 гривен вместо 25. Тарифы для бюджетных учреждений выросли на 2,55 гривны, а для других потребителей – на 2,94.

Решение было принято на основе экономических расчетов КП «Заводское-2010». Граждане могут посылать замечания или предложения непосредственно к предприятию или по электронной почте.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на непрерывное функционирование систем и своевременный вывоз мусора, обслуживание водопроводов и канализаций.

Жителям советуют планировать семейный бюджет, следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета. Социально уязвимые категории могут рассчитывать на льготы и государственные субсидии, уменьшающие дополнительную нагрузку.

Своевременная оплата обеспечивает комфортные условия для всех пользователей и стабильную работу коммунальных сетей.

