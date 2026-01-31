Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на безперервне функціонування систем і своєчасне вивезення сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стосуються водопостачання, каналізації та вивезення побутових відходів. Зміни затверджені для забезпечення стабільної роботи мереж і підтримки санітарного стану територій.

У Заводській громаді підвищення пов’язують із ростом витрат на обслуговування обладнання та придбання матеріалів. Місцева влада наголошує, що попередні тарифи не покривали фактичних потреб підприємства, що могло вплинути на якість послуг.

Для мешканців багатоповерхівок сума збільшилася на 14,95 гривні — до 48,80 гривні на особу щомісяця. Власники приватних будинків платитимуть 37 гривень замість 25. Тарифи для бюджетних установ зросли на 2,55 гривні, а для інших споживачів — на 2,94.

Рішення ухвалено на основі економічних розрахунків КП «Заводське-2010». Громадяни можуть надсилати зауваження або пропозиції безпосередньо до підприємства або через електронну пошту.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на безперервне функціонування систем і своєчасне вивезення сміття, обслуговування водогонів та каналізацій.

Мешканцям радять планувати сімейний бюджет, слідкувати за офіційними повідомленнями і вчасно оплачувати рахунки. Соціально вразливі категорії можуть розраховувати на пільги та державні субсидії, що зменшують додаткове навантаження.

Своєчасна оплата забезпечує комфортні умови для всіх користувачів і стабільну роботу комунальних мереж у громаді.

