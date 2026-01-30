Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована прежде всего на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Единение», который работает с людьми старшего возраста и внутри перемещенными лицами, сообщают организаторы инициативы, сообщает Politeka.

Хаб обеспечивает жителей продуктовыми наборами, средствами гигиены и базовыми вещами первой необходимости. Кроме материальной поддержки, волонтеры проводят консультации по социальным программам и помогают сориентироваться в доступных видах поддержки.

Ячейка действует в Александровской общине и стала точкой опоры для местных жителей и переселенцев. Здесь можно получить продукты, необходимые бытовые товары, а также советы по адаптации и оформлению документов.

Отдельное направление работы сосредоточено на жителях Покровского направления, где уровень потребностей остается повышенным. Поддержка направлена ​​на семьи и одиноких граждан, которые частично не могут самостоятельно покрывать ежедневные расходы.

Прием посетителей продолжается по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты принимают обращения, дают разъяснения и сопровождают при подготовке необходимых справок.

По словам координаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована прежде всего на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями. Актуальное расписание выдачи публикуют в официальном Telegram-канале центра, где советуют регулярно проверять обновления и обращаться раньше времени.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

