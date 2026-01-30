Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на людей похилого віку, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який працює з людьми старшого віку та внутрішньо переміщеними особами, повідомляють організатори ініціативи, повідомляє Politeka.

Хаб забезпечує мешканців продуктовими наборами, засобами гігієни та базовими речами першої потреби. Окрім матеріальної підтримки, волонтери проводять консультації щодо соціальних програм і допомагають зорієнтуватися в доступних видах підтримки.

Осередок діє в Олександрівській громаді та став точкою опори для місцевих жителів і переселенців. Тут можна отримати харчі, необхідні побутові товари, а також поради з адаптації та оформлення документів.

Окремий напрям роботи зосереджений на мешканцях Покровського напрямку, де рівень потреб залишається підвищеним. Підтримка спрямована на родини й самотніх громадян, які частково не можуть самостійно покривати щоденні витрати.

Прийом відвідувачів триває у будні з 9:00 до 17:00. Фахівці приймають звернення, надають роз’яснення та супроводжують під час підготовки необхідних довідок.

За словами координаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на людей похилого віку, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями. Актуальний розклад видачі публікують в офіційному Telegram-каналі центру, де радять регулярно перевіряти оновлення й звертатися завчасно.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.