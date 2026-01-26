Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі забезпечує не лише харчування, а й соціальну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновлюється з початку січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Волонтерський центр «Гостинна хата» оголосив про старт нового сезону проєкту «Їжа Життя», який забезпечує безкоштовне харчування для людей, що потребують підтримки.

Роздача гарячої їжі та теплих напоїв відбуватиметься щодня о 12:30. Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, переселенців та літніх людей, які потребують допомоги.

Адреса пункту видачі: Водопровідна, 13. Організатори закликають мешканців та волонтерів повідомляти про ініціативу тих, кому вона може стати у нагоді.

За словами координаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі забезпечує не лише харчування, а й соціальну підтримку та увагу, що особливо важливо для людей похилого віку у складний період.

Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів. Це допомагає пенсіонерам підтримувати здоров’я та залишатися соціально активними.

Крім того, в місті повідомляли про можливість отримати ще один варіант підтримки. Програма спрямована на підтримку літніх мешканців міста, які опинилися у складних побутових умовах через економічні труднощі. Основний акцент зроблено на забезпеченні харчуванням та базовій соціальній опіці.

За час реалізації ініціативи організовано 483 адресні гарячі обіди. Пакунки доставляють безпосередньо додому самотнім людям, пенсіонерам і родинам з дітьми, що дозволяє зменшити навантаження та уникнути скупчень. Щоденно підтримку отримують понад 70 осіб.

