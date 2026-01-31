Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновляется с начала января 2026, сообщает Politeka.

Волонтерский центр «Гостиная хата» объявил о старте нового сезона проекта «Еда Жизни». Инициатива предусматривает ежедневную выдачу горячих обедов и теплых напитков людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Раздача производится в 12:30 по адресу Водопроводная, 13.

Программа ориентирована на пожилых жителей города, а также на переселенцев и внутренне перемещенных лиц. Организаторы призывают распространять информацию среди тех, кто больше нуждается в поддержке.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только питание, но общение, базовые консультации и постоянное внимание к социальным потребностям.

Проект работает на регулярной основе, помогая участникам сохранять здоровье, поддерживать контакт с обществом и чувствовать заботу в сложный период.

В городе также сообщили о дополнительной форме поддержки для пожилых людей, которые за неимением средств оказались в сложных жизненных условиях. Программа предусматривает доставку готовых блюд и предоставление базового социального сопровождения.

С начала реализации проекта осуществлено 483 индивидуальных доставки горячих обедов. Наборы передают непосредственно в дома одиноких пенсионеров и семей с детьми, что позволяет уменьшить скопление и облегчить нагрузку на точки выдачи. Ежедневно помощь получают более 70 горожан.

В центре советуют заранее уточнять график выдачи и условия получения помощи, готовить необходимые документы и следить за официальными сообщениями, чтобы поддержка оставалась доступной всем нуждающимся.

