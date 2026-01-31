Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновлюється з початку січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Волонтерський центр «Гостинна хата» оголосив про старт нового сезону проєкту «Їжа Життя». Ініціатива передбачає щоденну видачу гарячих обідів та теплих напоїв людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Роздача відбувається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13.

Програма орієнтована на літніх мешканців міста, а також переселенців і внутрішньо переміщених осіб. Організатори закликають поширювати інформацію серед тих, хто найбільше потребує підтримки.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише харчування, а й спілкування, базові консультації та постійну увагу до соціальних потреб.

Проєкт працює на регулярній основі, допомагаючи учасникам зберігати здоров’я, підтримувати контакт із громадою та відчувати турботу у складний період.

У місті також повідомили про додаткову форму підтримки для літніх людей, які через брак коштів опинилися у складних життєвих умовах. Програма передбачає доставку готових страв та надання базового соціального супроводу.

Від початку реалізації проєкту здійснено 483 індивідуальні доставки гарячих обідів. Набори передають безпосередньо до домівок самотніх пенсіонерів та родин із дітьми, що дозволяє зменшити скупчення і полегшити навантаження на точки видачі. Щоденно допомогу отримують понад 70 містян.

У центрі радять завчасно уточнювати графік видачі та умови отримання допомоги, готувати необхідні документи і слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб підтримка залишалася доступною для всіх, хто її потребує.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.