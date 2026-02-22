Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с обнародованными графиками отключений на период с 23 февраля по 1 марта

В Ивано-Франковской области с 23 февраля по 1 марта будут действовать плановые графики отключения света в связи с проведением работ на электросетях, сообщает Politeka.net.



Об этом сообщили несколько общин на официальных страницах в Фейсбуке.

Как отмечается, энергетики будут выполнять плановые технические и ремонтные работы, в связи с чем в населенных пунктах области возможны временные перерывы в электроснабжении. Такие меры необходимы для модернизации инфраструктуры, повышения надежности сетей и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с обнародованными графиками отключений на период с 23 февраля по 1 марта и учесть возможные перебои со светом при планировании своих дел.

Сообщается, что будет отсутствовать электроснабжение 24.02.2026 с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Пидгайчыкы:

Озерна, Грыгорашивка, Сороханка, Перемогы.



В связи с плановыми работами 25.02.2026 года с 10:00 до 16:00. будет отсутствовать электроснабжение в селе Залуква на улицах:

Верхня, Видродження, Витовського, Володымыры, Галыцька, Гробыська, Даныла Галыцького, Левыцького, Мыру, Надднистрянська, Незалежности, Тыха, Украинська, Церковна, Лытвына.

В населенном пункте Старый Лысець также запланированы временные отключения электроэнергии 25.02.2026 года с 09:00 до 17:00 в связи с проведением плановых работ на электросетях. Они коснутся следующих улиц:

Богдана Хмельницкого, Сичовых Стрильцыв, Тараса Шевченко.

С 26.02.2026 по 27.02.2026 с 09:00 по 17:00 часов будет отсутствовать электроснабжение в населенном пункте Оболоння на улицах Одыныця, Шкильна.

