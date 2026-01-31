Дефицита продуктов в Кировоградской области не ожидается, но цены на масло могут меняться, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Кировоградской области не прогнозируется, даже несмотря на российские удары по маслозаводам, сообщают эксперты. Внутреннее потребление подсолнечного масла составляет всего 5,6–8% от общего производства, поэтому массовой нехватки товара ожидать не стоит.

Министерство экономики уверяет, что атаки на отрасль не повлияют на цены внутри страны. В то же время, аналитики рынка от «АПК-Информ» отмечают, что несколько факторов могут подтолкнуть стоимость масла к росту. По словам экспертки Светланы Киричек, «цена на подсолнечное масло может возрасти из-за повышенного спроса для формирования экспортных партий, сниженной активности продаж аграриями и роста рисков производства».

Специалист добавляет, что затраты на производство растут из-за дефицита электроэнергии, использования дополнительных генераторов, логистики и страхования. Несмотря на это, существенного удорожания социально значимого продукта ожидать не следует.

Государственное регулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 года. Если розничная стоимость растет на 15% и более, предприятия должны предупреждать покупателей за 30 дней; при увеличении на 10-15% - за 14 дней, на 5-10% - за три дня. Торговая надбавка не может превышать 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Таким образом, дефицит продуктов в Кировоградской области будет минимальным, а государственный контроль помогает сдерживать повышение цен на подсолнечное масло для населения.

Местным жителям советуют следить за ценами, но паниковать из-за возможного удорожания не стоит.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.