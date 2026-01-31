Дефіцит продуктів в Кіровоградській області не очікується, але ціни на олію можуть змінюватися, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області не прогнозується, навіть попри російські удари по олійних заводах, повідомляють експерти. Внутрішнє споживання соняшникової олії становить лише 5,6–8% від загального виробництва, тому масового браку товару очікувати не варто.

Міністерство економіки запевняє, що атаки на галузь не вплинуть на ціни всередині країни. Водночас аналітики ринку від «АПК-Інформ» відзначають, що кілька факторів можуть підштовхнути вартість олії до зростання. За словами експертки Світлани Киричок, «ціна на соняшникову олію може зрости через підвищений попит для формування експортних партій, знижену активність продажів аграріями та зростання ризиків виробництва».

Фахівчиня додає, що витрати на виробництво зростають через дефіцит електроенергії, використання додаткових генераторів, логістику та страхування. Незважаючи на це, суттєвого здорожчання соціально значущого продукту очікувати не слід.

Державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. Якщо роздрібна вартість зростає на 15% і більше — підприємства мають попереджати покупців за 30 днів; при збільшенні на 10–15% — за 14 днів, на 5–10% — за три дні. Торговельна надбавка не може перевищувати 10% оптової ціни виробника або митної вартості.

Таким чином, дефіцит продуктів в Кіровоградській області залишатиметься мінімальним, а державний контроль допомагає стримувати підвищення цін на соняшникову олію для населення.

Місцевим жителям радять слідкувати за цінами, але панікувати через можливе здорожчання не варто.

