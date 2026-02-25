Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает фактические расходы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу с января 2026, сообщает Politeka.

Новые цены касаются водоснабжения и водоотведения в общинах региона. Местные администрации проинформировали население о корректировке и объяснили его причины.

В структуру ставок заложены затраты на электроэнергию, техническое обслуживание оборудования и оплату труда персонала. Такой подход должен обеспечить стабильную работу систем в течение года без перебоев.

В Ставищенском территориальном обществе кубометр воды стоит 30,54 гривны без НДС и 36,65 с налогом. Водоотвод оценивается в 36,21 без НДС и 43,45 по НДС. Актуальные данные обнародованы на официальном портале общества и через публичные объявления.

Контроль за применением ставок осуществляет заместитель поселкового головы. В местном коммунальном предприятии отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает фактические расходы и позволяет гарантировать бесперебойную поставку ресурса для потребителей.

Власти рекомендуют жителям заблаговременно планировать бюджет, следить за обновлениями и своевременно оплачивать счета. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственная поддержка, что помогает уменьшить финансовую нагрузку.

Эксперты отмечают, что своевременная оплата способствует стабильной работе инфраструктуры и помогает избежать накопления долгов.

Несмотря на это, в области есть хорошие новости. В частности, у жителей есть возможность получить бесплатное жилье.

Доступные варианты позволяют обеспечить безопасность и базовые условия для жизни, особенно для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий.

