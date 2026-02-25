Индексация пенсий с 1 марта в Харьковской области обеспечит дополнительную помощь.

С 1 марта 2026 г. в Харьковской области стартует индексация пенсий с повышением на 12,1%, сообщает Politeka.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде отметил , что повышение коснется всех пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд.

Новая индексация превышает уровень инфляции предыдущего года на 4%, поэтому пожилые граждане уже с марта получат большие выплаты.

Финансовая стабильность Пенсионного фонда стала ключевым фактором изменения. Бюджет на 2026 год сформирован сбалансированным и бездефицитным, его объем превышает 1,2 триллиона гривен. Это гарантирует регулярные начисления более 10 миллионов пенсионеров.

Средний размер выплат в 2026 году составляет около 6 500 гривен. В то же время более 4,3 миллиона граждан получают менее шести тысяч, поэтому повышение станет частью комплексных мер по улучшению финансового состояния пожилых людей.

Денис Улютин сообщил, что Министерство разрабатывает новую модель пенсионной системы и финализует законопроект, гарантирующий долгосрочную стабильность и справедливость выплат для разных категорий получателей.

Эксперты советуют пенсионерам следить за сообщениями Пенсионного фонда и подготовить документы по бесперебойному начислению увеличенных сумм. Кроме того, изменения открывают путь к пересмотру социальной поддержки малоимущих граждан.

Эта индексация станет важным шагом для стабильной жизни пожилых людей и повысит уровень их финансовой безопасности.

Индексация пенсий с 1 марта в Харьковской области обеспечит дополнительную помощь тысячам получателей и укрепит их бюджет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс