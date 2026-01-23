Громадяни України можуть самостійно знайти безкоштовне житло для ВПО в Київській області через низку ресурсів.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надає можливість швидко та безпечно оселитися у комунальних закладах соціальної сфери, гуртожитках або у помешканнях, що надаються приватними особами, повідомляє Politeka.

В Україні переселенці мають право на безкоштовне житло для ВПО у Київській області незалежно від того, чи потребують вони тимчасового прихистку або планують залишитися на тривалий час.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

Для пошуку безкоштовного житла для ВПО у Київській області самостійно переселенці можуть звернутися до контакт-центрів у нашому регіон.

Окрім державних контакт-центрів, громадяни можуть скористатися онлайн-платформами для пошуку даху над головою.

Сайт «Допомагай» від волонтерської ІТ-спільноти дозволяє знайти тимчасові помешкання в безпечних містах України та за кордоном, використовуючи фільтри для підбору.

Кожне оголошення перевіряється вручну для забезпечення безпеки та якості обслуговування, а за потреби можна зателефонувати на гарячу лінію 0 (800) 332-238.

Додатково знайти дах над головою можна через державний вебресурс «Прихисток». На сайті вказана кількість вільних місць у зареєстрованих помешканнях різних регіонів України.

Ще одним зручним інструментом є телеграм-бот «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації. Через нього можна знайти тимчасову домівку або необхідні речі у Центрах надання адміністративних послуг.

