Ппідвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає фактичні витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стосуються водопостачання та водовідведення у громадах регіону. Місцеві адміністрації поінформували населення про коригування та пояснили його причини.

У структуру ставок закладено витрати на електроенергію, технічне обслуговування обладнання й оплату праці персоналу. Такий підхід має забезпечити стабільну роботу систем протягом року без перебоїв.

У Ставищенській територіальній громаді кубометр води коштує 30,54 гривні без ПДВ та 36,65 із податком. Водовідведення оцінюють у 36,21 без ПДВ та 43,45 із ПДВ. Актуальні дані оприлюднені на офіційному порталі громади та через публічні оголошення.

Контроль за застосуванням ставок здійснює заступник селищного голови. У місцевому комунальному підприємстві зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає фактичні витрати та дозволяє гарантувати безперебійне постачання ресурсу для споживачів.

Влада рекомендує мешканцям завчасно планувати бюджет, стежити за оновленнями та своєчасно оплачувати рахунки. Для соціально вразливих категорій передбачено пільги й державну підтримку, що допомагає зменшити фінансове навантаження.

Експерти наголошують: своєчасна оплата сприяє стабільній роботі інфраструктури та допомагає уникнути накопичення боргів.

Незважаючи на це, в області є також хороші новини. Зокрема, жителі мають можливість отримати безкоштовне житло.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.