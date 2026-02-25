Потеря пенсии для жителей Донецкой области может произойти весной из-за новых правил, введенных Пенсионным фондом Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ .

Внутри перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 уведомить Пенсионный фонд Украины о том, что не получают пенсионные или страховые выплаты от российской федерации. В случае непредоставления такого подтверждения может быть потеря пенсии.

В ведомстве уточнили: жителей Донецкой области, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подали заявление об отсутствии выплат из России, будут получать средства только временно — максимум до 1 апреля 2026 года. После этого финансирование может быть приостановлено, если необходимые данные не будут предоставлены.

Прежде требование касается людей, проживающих на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. Государство таким образом проверяет, не осуществляется ли двойное получение социальных выплат.

Подтверждение можно несколькими способами: через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда, во время видеоидентификации с представителем учреждения или отправив заявление по почте в территориальный орган ПФУ. Кроме того, информацию можно указать при оформлении, возобновлении или продлении пенсии. К заявлению обязательно прилагается документ, подтверждающий, что лицо находится в живых.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что прохождение этой процедуры обязательно. В случае невыполнения выплаты могут быть полностью прекращены, даже если человек имеет законное право на пенсию.

