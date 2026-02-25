Втрата пенсії для мешканців Донецької області може статися весною через нові правила, які ввів Пенсійний фонд України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Внутрішньо переміщені особи мають до 1 квітня 2026 року повідомити Пенсійний фонд України про те, що не отримують пенсійних чи страхових виплат від російської федерації. У разі ненадання такого підтвердження може бути втрата пенсії.

У відомстві уточнили: мешканців Донецької області, які пройшли фізичну ідентифікацію в період із 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не подали заяву про відсутність виплат із рф, отримуватимуть кошти лише тимчасово — максимум до 1 квітня 2026 року. Після цього фінансування можуть зупинити, якщо необхідні дані не буде надано.

Передусім вимога стосується людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію або перебуває за кордоном. Держава таким чином перевіряє, чи не здійснюється подвійне отримання соціальних виплат.

Подати підтвердження можна кількома способами: через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, під час відеоідентифікації з представником установи або надіславши заяву поштою до територіального органу ПФУ. Крім того, інформацію можна зазначити при оформленні, поновленні чи продовженні пенсії. До заяви обов’язково додається документ, що підтверджує, що особа перебуває в живих.

У Пенсійному фонді наголошують, що проходження цієї процедури є обов’язковим. У разі її невиконання виплати можуть бути повністю припинені, навіть якщо людина має законне право на пенсію.

