Размер денежной помощи для пенсионеров в Запорожье рассчитывается на основе базовой величины.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье доступна украинцам, однако только тем, что отвечают условиям начисления выплаты, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Появилась новая социальная помощь. Денежное пособие для пенсионеров в Запорожье предоставляется в пределах экспериментального проекта и назначается на 6 месяцев с возможностью автоматического продления до 2 лет.

Размер выплаты рассчитывается на основе базовой величины – 4500 грн. Сумма пособия определяется как разница между рассчитанной потребностью семьи и ее среднемесячным доходом.

Принцип расчета таков:

100% базовой величины – для заявителя;

100% базовой величины – для каждого ребенка до 18-ти и для лиц с инвалидностью I–II группы;

70% базовой величины – для каждого следующего взрослого члена семьи.

Для лиц, имеющих право на пенсию по возрасту или достигших 60, но не набравших достаточного страхового стажа, базовая величина корректируется в зависимости от количества стажа:

менее 10 лет – 53% базовой величины;

от 10 до 20 лет – 62%;

от 20 до 30 лет – 70%;

свыше 30 лет – 88%.

Такой подход позволяет учитывать потребности каждого члена семьи и степень его самостоятельности в финансовом обеспечении.

Подать заявление может один член семьи, но каждый совершеннолетний получатель должен его подписать. Состав семейства фиксируется на дату обращения. Обратиться за поддержкой можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины – независимо от места жительства или регистрации.

В выплате могут отказать, если:

трудоспособные взрослые не работают, не учатся, не служат и не состоят на учете в центре занятости более 3 месяцев (кроме определенных исключений);

за последний год была совершена покупка на сумму более 100 000 грн (жилье, авто, валюта, ценные бумаги);

на депозитах или облигациях свыше 100 000 грн;

есть вторая квартира или дом (кроме определенных исключений);

в собственности более одного авто в возрасте до 15 лет (кроме социальных или уничтоженных транспортных средств).

