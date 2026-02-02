Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется из фонда временного проживания, который формируют органы местного самоуправления.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается одним из основных инструментов поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Официальную информацию о возможностях размещения публикуют на государственной платформе «Дія». Там собраны проверенные данные о доступных вариантах временного проживания и контактах ответственных служб.

Перед поиском жилья переселенцам рекомендуют заранее определить регион пребывания. При выборе советуют учитывать уровень безопасности, доступность медицинских услуг, транспортное сообщение и перспективы трудоустройства.

Актуальные предложения также размещены на интерактивной карте проекта«Там, де вас чекають». Там можно посмотреть количество свободных мест, условия расселения и контакты центров приема в общинах.

Для оперативного подбора варианта специалисты советуют подготовить личную информацию заранее. В контакт-центрах обычно уточняется состав семьи, возраст людей, ориентировочный срок проживания, потребность в медицинской или психологической поддержке, а также наличие домашних животных.

Отдельно отмечается вопросы безопасности. Искать убежище следует исключительно через государственные или официально подтвержденные каналы, избегая сомнительных объявлений и требований предоплаты. В случае нарушений рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляется из фонда временного проживания, который формируют органы местного самоуправления. Дом выделяют сроком до одного года с возможностью продления при отсутствии альтернативы. Минимальная норма площади составляет шесть квадратных метров на человека, а решение принимается по балльной системе оценки потребностей.

Преимущественное право на расселение имеют семьи с детьми, многодетные семьи, беременные женщины, люди с инвалидностью и пожилые граждане, имущество которых было уничтожено или стало непригодным для проживания. Для постановки на учет необходимо обратиться в ЦНАП или исполнительный орган общины по месту фактического пребывания с полным пакетом документов.

