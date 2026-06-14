Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются разными организациями и благотворительными фондами, которые направляют свои усилия на обеспечение горожан самым необходимым, сообщает Politeka.

В городе активно работают гуманитарные хабы и штабы, где выдача свертков происходит по определенным графикам.

Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье доступны не только переселенцам, но и местным жителям, относящимся к уязвимым категориям.

Чтобы не пропустить выдачу, гражданам советуют регулярно проверять официальные сайты учреждений и страницы в социальных сетях, поскольку условия участия в программах могут изменяться в зависимости от имеющихся ресурсов.

В рамках общегосударственных и местных инициатив работает Гуманитарный штаб, обладающий разветвленной сетью пунктов выдачи. Обратиться за помощью можно с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00.

Адреса пунктов распределены по районам города для удобства жителей. В Александровском районе штаб находится по адресу ул. Гоголя, д.60 в помещении КО «Запорожский академический областной театр кукол» СОЖ.

В Заводском районе пункт расположен по ул. Рыночная, дом. 2, а в Вознесеновском по ул. Независимой Украины, дом. 55. Жители Днепровского района могут обращаться в БК «Энергетики» на бул. Винтера, дом. 16.

Для жителей Хортицкого района выдача организована по ул. Запорожского казачества, д.17а. В Коммунарском районе действует Коммунарский районный центр молодежи по ул. Сытова, д.17а.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье выдаются внутренне перемещенным лицам только при наличии справки, подтверждающей их статус.

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