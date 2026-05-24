Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье помогают обеспечить базовые потребности граждан пищей длительного хранения, сообщает Politeka.

Местные власти и волонтеры организуют раздачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье.

Организаторы отмечают, что жителям необходимо самостоятельно отслеживать официальные сайты и страницы в социальных сетях, чтобы вовремя узнать начало регистрации и точные условия участия.

Сейчас в городе действует несколько крупных пунктов, где оказывается помощь. В частности, функционирует Гуманитарный штаб, являющийся государственной инициативой и оказывающий поддержку всем слоям населения.

Обратиться к нему можно в разные дни недели, поскольку хабы открыты с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00.

Для удобства горожан и переселенцев пункты штаба распределены по районам. В Александровском районе поддержку оказывают в КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» СОЖ на улице Гоголя, дом 60.

В Заводском районе пункт расположен на улице Рыночной, дом 2, а в Вознесеновском – на улице Независимой Украины, дом 55.

Для жителей Днепровского района хаб действует в БК «Энергетиков» на бульваре Винтера, дом 16. В Хортицком районе выдача проходит по улице Запорожского казачества, дом 17а.

Коммунарский районный центр молодежи принимает граждан по улице Сытова, дом 17а. В Шевченковском районе пункт развернули в помещении магазина «Престиж» по проспекту Моторостроителей, дом 32.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье в данном штабе могут дети, женщины, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи.

Параллельно в городе работает Благотворительный фонд «Каритас», оказывающий не только продовольствие, но и психологическую поддержку людям, пострадавшим от войны.

Источник: ukrainian.city

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.