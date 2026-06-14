Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються різними організаціями та благодійними фондами, які спрямовують свої зусилля на забезпечення містян найнеобхіднішим, повідомляє Politeka.

У місті активно працюють гуманітарні хаби та штаби, де видача пакунків відбувається за певними графіками.

Організатори зазначають, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі доступні не лише переселенцям, а й місцевим мешканцям, які належать до вразливих категорій.

Для того, щоб не пропустити видачу, громадянам радять регулярно перевіряти офіційні сайти установ та сторінки у соціальних мережах, оскільки умови участі в програмах можуть змінюватися залежно від наявних ресурсів.

У межах загальнодержавних та місцевих ініціатив працює Гуманітарний штаб, який має розгалужену мережу пунктів видачі. Звернутися за допомогою можна з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.

Адреси пунктів розподілені по районах міста для зручності мешканців. В Олександрівському районі штаб знаходиться за адресою вул. Гоголя, буд.60 у приміщенні КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР.

У Заводському районі пункт розташований на вул. Ринкова, буд. 2, а у Вознесенівському на вул. Незалежної України, буд. 55. Мешканці Дніпровського району можуть звертатися до БК «Енергетиків» на бул. Вінтера, буд. 16.

Для жителів Хортицького району видача організована на вул. Запорізького козацтва, буд.17а. У Комунарському районі діє Комунарський районний центр молоді на вул. Ситова, буд.17а.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі видаються внутрішньо переміщеним особам лише за умови наявності довідки, що підтверджує їхній статус.

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