Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было зафиксировано в Черноморске, где с 1 мая обновляют часть жилищно-коммунальных начислений для населения, передает Politeka.

Согласно решениям, квартплата растет примерно на 40% и составляет 10,52 грн. за квадратный метр ежемесячно. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и управлению бытовыми отходами увеличивается на 36% - до 43,85 грн с одного человека.

В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области происходит неравномерно: часть позиций пересматривается, тогда как другие остаются без изменений. Для большинства потребителей базовые условия по электроснабжению и газу не корректируются.

Цена электроэнергии для бытовых пользователей остается на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Правительство продлило действие этого показателя как минимум до 31 октября 2026 года, что сохраняет действующую модель расчетов.

Отдельно приостанавливает действие сезонная льгота для домохозяйств с электроотоплением. Сниженный тариф 2,64 грн за первые 2000 кВт-ч, применявшийся в отопительный период, больше не используется после завершения сезона.

Газовое снабжение также остается стабильным. Для клиентов "Нафтогаза" фиксированная цена 7,96 грн за кубометр будет действовать до конца апреля 2027 года, а переход для действующих потребителей осуществляется автоматически без дополнительных заявлений.

Также стоит отметить, что ситуация в Черноморске формирует смешанную структуру платежей: часть жилищных услуг дорожает, тогда как энергетические ресурсы остаются в пределах предварительных договоренностей.

Дальнейшая динамика стоимости зависит от решений регуляторов и экономических условий, которые могут повлиять на повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области.

Источник: chis-chernomorsk

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