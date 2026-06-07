Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області було зафіксовано у Чорноморську, де з 1 травня оновлюють частину житлово-комунальних нарахувань для населення, передає Politeka.

Згідно з рішеннями, квартплата зростає приблизно на 40% та становить 10,52 грн. за квадратний метр щомісяця. Вартість послуг зі збирання, транспортування та управління побутовими відходами збільшується на 36% - до 43,85 грн. з однієї особи.

У той же час підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відбувається нерівномірно: частина позицій переглядається, тоді як інші залишаються без змін. Для більшості споживачів базові умови з електропостачання та газу не коригуються.

Ціна електроенергії для побутових користувачів залишається на рівні 4,32 грн за кВт-год. Уряд продовжив дію цього показника щонайменше до 31 жовтня 2026 року, що зберігає діючу модель розрахунків.

Окремо зупиняє дію сезонна пільга для домогосподарств з електроопаленням. Знижений тариф 2,64 грн. за перші 2000 кВт-год, що застосовувався в опалювальний період, більше не використовується після завершення сезону.

Газове постачання також залишається стабільним. Для клієнтів "Нафтогазу" фіксована ціна 7,96 грн за кубометр діятиме до кінця квітня 2027 року, а перехід для споживачів здійснюється автоматично без додаткових заяв.

Також варто зазначити, що ситуація у Чорноморську формує змішану структуру платежів: частина житлових послуг дорожчає, тоді як енергетичні ресурси залишаються в межах попередніх домовленостей.

Подальша динаміка вартості залежатиме від рішень регуляторів та економічних умов, що можуть вплинути на підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області.

Джерело: chis-chernomorsk

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