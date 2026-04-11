Новая система оплаты за проезд в Виннице внедряется в общественном транспорте для упрощения расчетов.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает использование цветных QR-кодов для покупки билетов в городских автобусах и троллейбусах, сообщает Politeka.

Как отмечают в местной транспортной компании, отдельные наклейки предназначены для клиентов ПриватБанка и monobank, однако оплатить билет можно картой любого банка.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает, что QR-коды обновленного образца постепенно размещаются по всем маршрутам города.

Так пассажиры могут быстро выбирать свой банк, сканировать код и без лишних очередей пользоваться транспортом. По данным компании, QR-коды ПриватБанка отличаются желтым оттенком, а monobank – розовым.

Использование доступно через приложение «Приват24», где пассажир выбирает количество билетов, указывает карточку и нажимает «Купить», после чего электронный билет хранится в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт».

Также возможно сканирование QR-кода через камеру смартфона, открывающую страницу в браузере, где расчет производится через Google Pay, Apple Pay или любую банковскую карту.

После подтверждения на экране отображается электронный билет с таймером действия 60 минут. Пользователи monobank получают еще большую гибкость: сканирование QR-кода в приложении открывает билет в обозревателе со всеми данными и кодом для проверки.

Пассажир может выбирать количество билетов и способ расчета – monobank, Google Pay, Apple Pay или картой. После завершения платежа билет сразу отображается на экране.

Для проверки действительности достаточно отсканировать QR-код с включенной геолокацией. Новая система оплаты за проезд в Виннице также предусматривает, что в электронном билете указан бортовой номер транспортного средства.

