Доплаты в Винницкой области начисляются автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд, однако, стоит знать, кто может их получить.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области начисляются в виде возрастных надбавок, которые доступны части украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в ПФУ.

Речь идет о ежемесячной финансовой поддержке, которая назначается после достижения определенного возраста и увеличивается каждые пять лет при выполнении установленных требований.

Такие доплаты в Винницкой области начисляются автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд для их оформления не требуется. Размер надбавки зависит от возраста пенсионера: лица в возрасте 70-74 лет получают 300 гривен, 75-79 лет - 456 гривен, а граждане от 80 лет - 570 гривен ежемесячно.

При этом следует учитывать, что эти выплаты не суммируются. После достижения следующей возрастной категории устанавливается новый размер надбавки, а предыдущий не прилагается.

В то же время, для получения возрастной доплаты предусмотрены определенные ограничения. В частности, если размер основной пенсии превышает 10340,35 гривны, такая доплата не начисляется. Кроме того, даже после проведения индексации эти выплаты остаются фиксированными, то есть их размер не меняется вместе с повышением пенсий.

Особое внимание следует обратить на порядок начисления надбавки в месяц, когда пенсионер достигает соответствующего возраста. Выплата начинает действовать не с начала месяца, а именно со дня рождения. Если дата приходится на первое число, человек получает полную сумму за весь месяц. Если день рождения, например, 20 числа, в первый месяц будет начислена лишь часть доплаты — в соответствии с количеством дней после достижения необходимого возраста.

В дальнейшем прибавка начисляется в полном объеме каждый месяц вместе с основной пенсией.

