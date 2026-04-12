Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области постоянно обновляется, поэтому специалисты советуют оперативно реагировать на новые предложения.

В Винницкой области переселенцы могут воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в пределах платформы «Допомагай», публикующей актуальные предложения временного размещения для внутренне перемещенных лиц, передает Politeka.

Об этом сообщают местные службы.

Сервис объединяет владельцев жилищ с ищущими убежища. Каждое объявление содержит подробное описание, контактные данные и точное расположение жилья.

Пользователи могут просматривать доступные варианты, узнавать условия пребывания и договариваться с хозяевами напрямую. Некоторые локации подходят для семей или небольших групп, другие рассчитаны на индивидуальное размещение.

К примеру, в селе Потоки Жмеринского района предлагают дом в 1987 году без централизованного газа и водоснабжения. Во дворе есть колодец, отопление осуществляет печь. Помещение включает в себя четыре комнаты, веранду, две летние кухни, хозяйственные постройки, погреб и садовый участок. Такой вариант подходит тем, кто готов ухаживать за территорией и жить в сельской местности.

Еще одно предложение в Виннице по улице Леси Украинки рассчитано на женщин с детьми. Жилье обеспечивает базовые условия для временного пребывания, хозяева принимают переселенцев с декабря прошлого года.

Для удобства предусмотрены фильтры поиска, позволяющие быстро сортировать варианты по разным критериям. Дополнительную информацию можно получить по горячей линии 0-800-332-238.

Волонтеры проверяют все объявления вручную во избежание неточностей. Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области постоянно обновляется, поэтому специалисты советуют оперативно реагировать на новые предложения и контактировать с владельцами.

Местные службы добавляют, что переселенцы могут рассчитывать на дополнительную поддержку в виде бытовых вещей, продуктов первой необходимости и базовой технической помощи, что облегчает адаптацию в новом доме.

