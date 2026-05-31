В Ратном с начала лета изменятся расценки на водоснабжение и водоотвод, что отражает повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области , передает Politeka.

Обновленные ставки вступят в силу с 1 июня 2026 года.

Согласно сообщению, стоимость централизованного водоснабжения составит 30 гривен за кубический метр. До этого потребители платили 25,48 грн.

Информацию об этом предоставляет Ратновское производственное управление жилищно-коммунального хозяйства.

Также посмотрели цену на водоотвод. После обновления показатель вырастет с 30,78 до 36 гривен за кубометр.

Новые начисления начнут применять уже с первых дней июня. Следовательно жителям общины следует учесть изменения при планировании будущих расходов.

В коммунальном предприятии подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области касается, прежде всего, обеспечения стабильной работы систем водоснабжения и отвода стоков.

Для получения дополнительных разъяснений потребители могут обращаться непосредственно в администрацию Ратновского УЖКХ по телефону, указанному в официальном объявлении.

В обществе отмечают, что актуальная информация о начислениях и работе предприятия будет в дальнейшем публиковаться через официальные каналы связи.

Кроме того, в Волынской области подорожал проезд.

Об этом проинформировали на официальном Фейсбуке-странице городского совета, отметив причины возможных изменений в городском транспорте.

Нововведения готовят из-за существенного роста расходов перевозчиков. Предприятия заявляют о значительном повышении цен на топливо, увеличении расходов на техническое обслуживание автобусов и покупке необходимых запчастей.

Источник: УЖКХ

