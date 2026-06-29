Именно по этому принципу распределяется бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает временную поддержку переселенцев, сообщает Politeka.

В Днепропетровском регионе действует программа государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть собственные дома из-за войны. Речь идет о предоставлении временного жилья людям и семьям, оказавшимся без безопасного места жительства.

Дом предоставляют по фактическому месту пребывания сроком до одного года. Если самостоятельно найти другой вариант не удается, срок использования могут продлиться после повторной оценки ситуации.

Норма жилой площади составляет не менее шести квадратных метров на одного человека. Решения принимаются по результатам бальной системы, позволяющей определить уровень потребности и социальную уязвимость заявителей. Именно по этому принципу распределяется бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.

Преимущественное право имеют многодетные семьи, семьи с несовершеннолетними, беременные женщины, лица с утратой трудоспособности, а также люди пенсионного возраста, имущество которых было разрушено или стало непригодным для проживания в результате боевых действий.

Программа предусматривает базовые условия жизни: безопасные помещения, доступ к кухне и возможность самостоятельного ведения быта. Также предоставляется сопровождение по вопросам социальной адаптации на новом месте.

Чтобы воспользоваться поддержкой, переселенцам необходимо встать на учет в центре предоставления административных услуг, органе местного самоуправления или районной государственной администрации. После представления документов формируется персональное дело и присваивается индивидуальный номер для дальнейшей идентификации при распределении жилищного фонда.

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