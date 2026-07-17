Жителей Черниговской области предупредили о плановых графиках отключения света на 18 июля.

Графики отключения света будут продолжаться в Черниговской области из-за профилактических работ, запланированных на 18 июля, в субботу, сообщает Politeka.net.

Жителей Черниговской области предупредили о плановых графиках отключения света, запланированных на 18 июля. Временные обесточивания связаны с проведением ремонтных и профилактических работ, необходимых для поддержки стабильной работы электросетей, сообщает Politeka.net.

По информации АО «Черниговоблэнерго», комплекс плановых работ будет выполняться в Сновську. Здесь с 09:01–19:01 без электроснабжения временно останутся жители отдельных улиц:

Героив Сновщиыны — 164

Свободы — 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98, 100, 102а, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а, 139, 141, 143, 143а, 145

В городе Корюкивка с 08:00–17:00 не будет электричества. Обесточивание охватят следующие адреса:

1-й Садовый — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Бульварна — 16, 54

Бульварный — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Васыля Сымоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володымыра Барвинка — 2а

Гетьмана Самойловыча — 1, 2, 2а, 2Б/66, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39В, 74/55

Зарична — 28

Паркова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Полиська — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Франка — 1, 2, 4, 5, 5В/29, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 69, 140А

Шевченка — 2, 40, 40а, 42, 44, 48, 52, 56, 154

В городе Бахмач ремонт продлится с 08:00–20:00 . При выполнении работ электроэнергию отключат по отдельным адресам на улицах:

1 9-Го Вересня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

1-й Мыстецькый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

1-й Парковый — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

1 Пивденный — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

2 9-Го Вересня — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Мыстецькый — 2, 4

2-й Олександра Ковтуна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

2-й Парковый — 1, 1А, 2а, 3, 4, 6

3 9-Го Вересня — 2, 4

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Данькивськый шлях — 2, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47Б, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 64/1, 66

Левка Сымыренка — 7, 8, 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 20, 20А, 22

Мыстецька — 9А, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Паркова — 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36

Пивденна — 20, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 45, 47

Терещенкивська — 1, 3, 3А, 5.

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