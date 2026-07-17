Жителів Чернігівської області попередили про планові графіки відключення світла на 18 липня.

Графіки відключення світла триватимуть у Чернігівській області через профілакчтичні роботи, що заплановані на 18 липня, в суботу, повідомляє Politeka.net.

Жителів Чернігівської області попередили про планові графіки відключення світла, які заплановані на 18 липня. Тимчасові знеструмлення пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, необхідних для підтримання стабільної роботи електромереж, повідомляє Politeka.net.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», комплекс планових робіт виконуватиметься у Сновську. Тут із 09:01–19:01 без електропостачання тимчасово залишаться мешканці окремих вулиць:

Героїв Сновщини — будинок 164

Свободи — будинки 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98, 100, 102а, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а, 139, 141, 143, 143а, 145

У місті Корюківка з 08:00–17:00 години не буде електрики. Знеструмлення охоплять наступні адреси:

1-й Садовий — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Бульварна — 16, 54

Бульварний — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Василя Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володимира Барвінка — 2а

Гетьмана Самойловича — 1, 2, 2а, 2Б/66, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39В, 74/55

Зарічна — 28

Паркова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Поліська — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Франка — 1, 2, 4, 5, 5В/29, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 69, 140А

Шевченка — 2, 40, 40а, 42, 44, 48, 52, 56, 154

У місті Бахмач ремонт триватиме з 08:00–20:00 години. На час виконання робіт електроенергію відключать за окремими адресами на вулицях:

1 9-Го Вересня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

1-й Мистецький — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

1-й Парковий — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

1 Південний — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

2 9-Го Вересня — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Мистецький — 2, 4

2-й Олександра Ковтуна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

2-й Парковий — 1, 1А, 2а, 3, 4, 6

3 9-Го Вересня — 2, 4

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Даньківський шлях — 2, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47Б, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 64/1, 66

Левка Симиренка — 7, 8, 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 20, 20А, 22

Мистецька — 9А, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Паркова — 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36

Південна — 20, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 45, 47

Терещенківська — 1, 3, 3А, 5.

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