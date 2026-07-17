Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье украинцы могут найти через специализированные платформы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье остается доступным благодаря частным инициативам и специализированным платформам, где регулярно публикуют актуальные предложения для внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

Один из вариантов расположен в селе Вольнокурьяновское Запорожского района, примерно в 30 километрах от областного центра. Владелец готов бесплатно предоставить отдельную комнату женщине, имеющей статус ВПЛ.

Проживание предусмотрено для одного человека без ограничений по сроку. Хозяин отмечает, что ищет женщину в возрасте от 27 до 45 лет без вредных привычек, которая по возможности будет помогать в быту.

Дом состоит из трех комнат, одна из которых проходная. Отопление печное, потому дрова нужно заготавливать самостоятельно. Санузел обустроен во дворе, а еду можно готовить на печи или газовом баллоне.

Апартаменты оборудованы интернетом, генератором, холодильником, морозильной камерой и микроволновой печью. На территории также содержатся домашние животные.

Владелец сообщил, что при необходимости готов помочь с продуктами первой необходимости, а также предоставить справку по проживанию для оформления необходимых документов.

Вместе бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти через специализированные сервисы. Среди них — платформы «Прихисток», «Допомагай» и телеграмм-бот «Турботник», где регулярно обновляют объявления и контакты для обращения.

Перед переездом специалисты советуют внимательно проверять условия, уточнять все детали, подтверждать актуальность предложения и пользоваться только проверенными источниками информации.

Источник: Допомагай, Дія

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