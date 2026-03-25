Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье время от времени предоставляют несколько гуманитарных центров и благотворительных организаций, поддерживающих людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Речь идет прежде всего о внутренне перемещенных лицах, стариках, семьях с детьми, а также других жителях, нуждающихся в помощи.

Местные жители могут обращаться в гуманитарный штаб, работающий в разных районах города. Там оказывают поддержку разным категориям населения, среди которых дети, пенсионеры, женщины, ВПЛ, многодетные семьи, люди с инвалидностью и малообеспеченные семьи.

Пункты выдачи бесплатных продуктов и другой поддержки работают в нескольких локациях Запорожья. В Александровском районе обращаться можно в КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» СОЖ по адресу ул. Гоголя, д.60.

Кроме гуманитарного штаба в городе работают и благотворительные организации. Одной из них благотворительный фонд «Каритас». Здесь оказывают гуманитарную и психологическую помощь людям, которые пострадали от войны, а также поддерживают тяжелобольных и одиноких стариков.

Еще одно направление поддержки работает через фонд Help ЗП ЮА. Организация оказывает гуманитарную помощь горожанам.

Здесь помощь могут получить люди с инвалидностью, многодетные семьи, малоимущие семьи и женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Именно из-за таких инициатив бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье периодически становятся доступными для тех, кто больше нуждается в поддержке.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена ​​эта поддержка.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.