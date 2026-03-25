Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье время от времени предоставляют несколько гуманитарных центров и благотворительных организаций, поддерживающих людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.
Речь идет прежде всего о внутренне перемещенных лицах, стариках, семьях с детьми, а также других жителях, нуждающихся в помощи.
Местные жители могут обращаться в гуманитарный штаб, работающий в разных районах города. Там оказывают поддержку разным категориям населения, среди которых дети, пенсионеры, женщины, ВПЛ, многодетные семьи, люди с инвалидностью и малообеспеченные семьи.
Пункты выдачи бесплатных продуктов и другой поддержки работают в нескольких локациях Запорожья. В Александровском районе обращаться можно в КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» СОЖ по адресу ул. Гоголя, д.60.
Кроме гуманитарного штаба в городе работают и благотворительные организации. Одной из них благотворительный фонд «Каритас». Здесь оказывают гуманитарную и психологическую помощь людям, которые пострадали от войны, а также поддерживают тяжелобольных и одиноких стариков.
Еще одно направление поддержки работает через фонд Help ЗП ЮА. Организация оказывает гуманитарную помощь горожанам.
Здесь помощь могут получить люди с инвалидностью, многодетные семьи, малоимущие семьи и женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
Именно из-за таких инициатив бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье периодически становятся доступными для тех, кто больше нуждается в поддержке.
