Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі українці можуть відшукати через спеціалізовані платформи.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається доступним завдяки приватним ініціативам і спеціалізованим платформам, де регулярно публікують актуальні пропозиції для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.

Один із варіантів розташований у селі Вільнокур'янівське Запорізького району, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Власник готовий безоплатно надати окрему кімнату жінці, яка має статус ВПО.

Проживання передбачене для однієї людини без обмежень за терміном. Господар зазначає, що шукає жінку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок, яка за можливості допомагатиме у побуті.

Будинок складається з трьох кімнат, одна з яких є прохідною. Опалення пічне, тому дрова потрібно заготовляти самостійно. Санвузол облаштований на подвір'ї, а їжу можна готувати на печі або газовому балоні.

Помешкання обладнане інтернетом, генератором, холодильником, морозильною камерою та мікрохвильовою піччю. На території також утримують домашніх тварин.

Власник повідомив, що за потреби готовий допомогти з продуктами першої необхідності, а також надати довідку про проживання для оформлення необхідних документів.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти через спеціалізовані сервіси. Серед них — платформи «Прихисток», «Допомагай» і телеграм-бот «Турботник», де регулярно оновлюють оголошення та контакти для звернення.

Перед переїздом фахівці радять уважно перевіряти умови, уточнювати всі деталі проживання, підтверджувати актуальність пропозиції та користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Джерело: Допомагай, Дія

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