Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области делает контроль затрат и планирование платежей важным для стабильного обеспечения водой домохозяйств.

С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода для общин, обслуживаемых КП «Облводоканал».

Для бытовых домохозяйств кубометр воды теперь стоит 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Стоимость отвода стоков установлена ​​на уровне 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с налогом. Коммерческие потребители будут платить 24,44 грн за кубометр без НДС и 29,33 грн — с НДС.

Город Запорожья не входит в зону обслуживания «Облводоканала», поэтому новые тарифы не касаются его жителей. Для других общин повышение обеспечивает стабильную работу сетей, модернизацию оборудования и своевременное обслуживание систем водоснабжения и канализации.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт труб и закупку материалов. Это позволяет поддерживать требуемое давление в системе, минимизировать аварийные ситуации и гарантировать безопасное качество питьевой воды.

Специалисты советуют проверять показатели счетчиков, контролировать начисления и планировать семейный бюджет. Своевременная оплата счетов помогает избежать долгов и гарантирует бесперебойную работу системы.

Жителей призывают следить за официальными сообщениями и обновленными расценками, чтобы правильно рассчитывать расходы и избегать непредвиденных сложностей.

Последние новости Украины:

