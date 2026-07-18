Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области связывается с ростом производственных затрат.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области продолжается, сообщает Politeka.net.

В Кременчуге официально утвердили новую стоимость централизованного водоснабжения, которая начнет действовать после вступления в силу решения исполнительного комитета городского совета.

Соответствующий документ был поддержан во время заседания исполкома 30 июня. Большинством голосов должностные лица согласовали обновленную цену для бытовых потребителей после пересмотра финансовых расчетов.

В ходе обсуждения из проекта исключили компенсацию средств, которые предприятие не получило в предыдущие годы. Именно это повлияло на окончательный показатель, который оказался ниже первоначально предложенного.

Мэр Виталий Малецкий подчеркнул, что учет таких расходов требует четкого правового обоснования. Кроме того, он поручил обратиться к профильному регулятору, чтобы получить официальные разъяснения по применению соответствующих механизмов после передачи полномочий местным органам власти.

Первоначально коммунальное предприятие предлагало установить оплату на уровне 67,44 гривны за кубометр. После корректировки расчетов сумму уменьшили на 2,74 гривны.

В результате окончательный тариф составит 64,07 гривны за кубометр. До принятия решения жильцы платили 31,80 гривны, поэтому разница в будущих счетах будет ощутима.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области связывают с ростом производственных затрат, из-за чего общины пересматривают стоимость жилищно-коммунального обслуживания.

Специалисты рекомендуют внимательно проверять новые начисления после получения платежей. При наличии права на государственную поддержку также следует обратиться за оформлением субсидии или других предусмотренных льгот.

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