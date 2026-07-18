Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області пов'язують зі зростанням виробничих витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області триває, повідомляє Politeka.net.

У Кременчуці офіційно затвердили нову вартість централізованого водопостачання, яка почне діяти після набрання чинності рішенням виконавчого комітету міської ради.

Відповідний документ підтримали під час засідання виконкому 30 червня. Більшістю голосів посадовці погодили оновлену ціну для побутових споживачів після перегляду фінансових розрахунків.

Під час обговорення із проєкту виключили компенсацію коштів, які підприємство не отримало у попередні роки. Саме це вплинуло на остаточний показник, який виявився нижчим за початково запропонований.

Міський голова Віталій Малецький наголосив, що врахування таких витрат потребує чіткого правового обґрунтування. Крім того, він доручив звернутися до профільного регулятора, щоб отримати офіційні роз'яснення щодо застосування відповідних механізмів після передачі повноважень місцевим органам влади.

Спочатку комунальне підприємство пропонувало встановити оплату на рівні 67,44 гривні за кубометр. Після коригування розрахунків суму зменшили на 2,74 гривні.

У результаті остаточний тариф становитиме 64,07 гривні за кубометр. До ухвалення рішення мешканці сплачували 31,80 гривні, тому різниця у майбутніх рахунках буде відчутною.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області пов'язують зі зростанням виробничих витрат, через що громади переглядають вартість житлово-комунального обслуговування.

Фахівці рекомендують уважно перевіряти нові нарахування після отримання платіжок. За наявності права на державну підтримку також варто звернутися для оформлення субсидії або інших передбачених пільг.

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