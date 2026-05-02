Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве периодически доступны по инициативе благотворительного фонда «Каритас», организующего гуманитарные выдачи для уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Организация работает в формате поддержки, когда помощь предоставляется при наличии ресурсов и предыдущих объявлений. Жителям советуют внимательно следить за официальным Telegram-каналом, где публикуются даты, условия участия и список необходимых документов.

В сообщениях фонда отдельно указывается порядок получения наборов. Обычно право на участие имеют люди, ранее не пользовавшиеся аналогичной помощью в рамках этой программы.

Для регистрации нужно предоставить оригиналы документов: паспорт, идентификационный код, справку с актуальным сроком действия, а также подтверждение социального статуса, если речь идет об уязвимых группах.

Отдельные выдачи сопровождаются ограниченным количеством наборов, поэтому организаторы отмечают необходимость приходить заблаговременно и внимательно читать условия каждого объявления.

В «Каритас» подчеркивают, что подобные инициативы не постоянны и зависят от финансирования, гуманитарных поставок и партнерской поддержки.

Именно поэтому информацию о распределении помощи следует проверять непосредственно перед обращением, поскольку место проведения, дата и критерии могут изменяться.

Отдельно жителям рекомендуют пользоваться только официальными источниками фонда и не переходить по сомнительным ссылкам, чтобы избежать мошеннических схем.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве следует отслеживать регулярно, ведь график выдачи формируется в зависимости от имеющихся ресурсов и обновляется без предварительных фиксированных дат.

